Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! İşte Alex Moreno'nun geliş tarihi... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: transferi bitirdi! İşte Alex Moreno'nun geliş tarihi... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , Alex Moreno transferinde sona geldi. İşte yıldız oyuncunun geliş tarihi... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:26 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:28
Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

Real Betis'in sol beki Alex Moreno'yu transfer etmeye hazırlanan son pürüzleri gideriyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

İspanyollar, transferin imzaya kaldığını belirtti. Tarafların son detaylar üzerinde görüştüğü ve Moreno'nun, önümüzdeki hafta takıma katılmasının beklendiği belirtildi.

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