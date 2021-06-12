Abdurrahim Albayrak: Hocayla aram açılmaz

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ile arasının bozulmayacağını söyledi. Albayrak, Terim ile ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı ve "Hocamızla en son olarak Malatya maçından sonra konuştum. Transfer raporunu bana verdi. Bizim dostluğumuz bitmez. Başkanın basın toplantısında en büyük yarayı ben aldım. Aday olacaktım vazgeçtim" dedi.

GEDSON BİTİYOR

Cimbom'un geçen sezon ocak ayında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in takımda kalacağı iddia ediliyor. Önceki gün Portekiz basınında çıkan habere göre; Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına daha kiralayacak. Bu kez sezon sonunda satın alma opsiyonu da kontratına eklenecek.

MOSTAFA COŞTU

Aslan'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed milli formayla coştu. Güney Afrika ile oynanan U23 maçına çıkan Mostafa attığı gollerle 2-0'lık galibiyeti getirdi. A Milli Takım ile 2020 Tokyo Olimpiyatları için davet alan Mostafa için izin alınmıştı. Devler Ligi ön eleme maçlarını kaçırmaması için Fatih Terim'in ricasıyla kadrodan çıkarılmıştı.

MONACO İLE KONUŞTUK

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, satın alma opsiyonu 11 Haziran'da biten Henry Onyekuru için Monaco ile görüştüklerini söyledi. Elmas, "Hocamızın transfer listesinde olabileceği için Monaco yetkilileriyle görüştük. Seçim sürecine girdiğimizi ve transferle ilgili tolerans istediğimizi belirttik. Anlayış bekliyoruz" dedi.

ÖMER BAYRAM BİTTİ

Sarı-kırmızılılar iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. İlk Marcao ile anlaşan idareciler, Ömer Bayram'la da el sıkıştı. Kontratı biten 29 yaşındaki futbolcunun 400 bin euro'luk maaşı 6 milyon TL'ye çekildi. Yönetimin, Emre Akbaba ve Luyindama ile de pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.