Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Lerma Galatasaray için rest çekti! "Teklifi değerlendirin"

Son dakika transfer haberleri | için rest çekti! "Teklifi değerlendirin"

Kolombiyalı ön liberodan, 'a güzel haber geldi.  yönetimiyle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini bildiren , “Galatasaray veya ’dan gelen teklifin değerlendirilmesini bekliyorum” dedi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Lerma Galatasaray için rest çekti! "Teklifi değerlendirin"

Ön libero arayan 'da 'ta forma giyen Jefferson ön plana çıktı. Marca gazetesinin Kolombiya versiyonu, Galatasaray'ın ile beraber, Bournemouth'la Championship'te yer almak istemeyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete, Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezon daha alt ligde oynamak istemediğini yazdı.

Son dakika GS transfer haberleri | Lerma Galatasaray için rest çekti! "Teklifi değerlendirin"

Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileri ile bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön liberonun, " ve benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum" dediği ifade edildi. Gazeteye göre; oyuncunun isteğine saygı gösterip, kiralanmasına izin verecek. G.Saray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiğini dile getirildi.

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