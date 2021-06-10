Son dakika GS transfer haberleri | Lerma Galatasaray için rest çekti! "Teklifi değerlendirin"

Ön libero arayan Galatasaray 'da Bournemouth 'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marca gazetesinin Kolombiya versiyonu, Galatasaray'ın Valencia ile beraber, Bournemouth'la Championship'te yer almak istemeyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete, Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezon daha alt ligde oynamak istemediğini yazdı.

Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileri ile bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön liberonun, "Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum" dediği ifade edildi. Gazeteye göre; Bournemouth oyuncunun isteğine saygı gösterip, kiralanmasına izin verecek. G.Saray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiğini dile getirildi.