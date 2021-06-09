Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'tan flaş Fatih Terim sözleri!

Son dakika spor haberi: 'da başkan adayı 'tan flaş sözleri!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da seçime sayılı günler kala başkan adaylarından , dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Teknik direktör 'in takımdaki geleceğine ilişkin de konuşan Öztürk, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir çıkışta bulundu. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:00
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'tan flaş Fatih Terim sözleri!

Başkan adaylarından , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış Süleyman Öztürk'ün en büyük çocuğu olan 60 yaşındaki iş insanı Metin Öztürk, seçimin " seçimi" olduğu yönündeki iddialara sert bir şekilde yanıt verdi. Metin Öztürk, Fatih Terim ile ilgili de planlarını net olarak açıkladı. İşte Öztürk'ün Akşam'a verdiği röportajdan öne çıkan sözleri...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'tan flaş Fatih Terim sözleri!

"BABAMIN OĞLUNU TANIMAM"

Bu seçimin ile hiçbir alakası yok. Üyelerin yarısı Fatih Terim'i istiyor, yarısı istemiyor. Başkan adaylarının yarısı Fatih Terim'i istiyor, yarısı istemiyor. Fatih Terim 3 sene sonra 70 yaşında olacak. Biz iki dönem başkanlık, yani 6 senelik bir süreç düşünüyoruz. Fatih Terim 73 yaşında olacak. Bizim 6 sene Fatih Terim ile devam etme ihtimalimiz yok. Çünkü hocanın da futbolcu kadar oyunun içerisinde olması gerekiyor. Fatih Terim, 'ın çok önemli bir değeridir. Aynı zamanda futbol aklıdır. Aynı zamanda Divan Kurulu üyesidir. Benim kazandığım şampiyonluklarım yok ama onun çok sayıda şampiyonlukları var. Bu da onu Galatasaray üyeleri arasında daha değerli hale getiriyor. Ama ben başkan olduğumda babamın oğlunu tanımam.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'tan flaş Fatih Terim sözleri!

"TERİM'E BAŞKANLIK YAKIŞIR"

Bu sene biz ile devam etmeliyiz derken, işin matematiğinden bahsediyorum. 2 hafta sonra kamp, 3 hafta sonra maç var. 'ı maceraya atacak kadar çılgın değilim. Galatasaray bu seneyi Fatih Terim ile geçirecek. Hocamız arzu ederse kendisiyle 3 yıllık planımız var. Birinci yıl tek başına takımı götürür. İkinci ve üçüncü yılında ise aynı Derwall nasıl Mustafa Denizli'yi Galatasaray'a kazandırdıysa hocamız da yeni bir Fatih Terim'i Galatasaray'a kazandırır. 3 sene sonra seçim zamanıdır. Kendisine başkanlık da yakışır. Biz de kendi listemizi kurarız, o zaman bir yarış içerisine gireriz. Ama bu üç yıl için yarışa gireceğimiz bir şey yok. O eşortmanını giyer sahaya çıkar biz de takım elbisemizle onun sahada kazandıklarını masada koruruz. Bizde hoca hocalığını bilir, taraftar taraftarlığını bilir. Yönetim yöneticiliğini bilir.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'tan flaş Fatih Terim sözleri!

"BURAK BEYİ SEVERİM"

Eminim Burak (Elmas) bey söylenen rakamlarda sponsorlukları bulmuştur. Ben Burak beyi çok severim. Mutlaka seçildikten sonra o desteği kendisinden alırız. Zaten biz de olur da Burak bey kazanırsa elimizdeki projeleri ve çalışmaları kendisiyle paylaşacağız.

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