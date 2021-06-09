Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'tan flaş Fatih Terim sözleri!

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış Süleyman Öztürk'ün en büyük çocuğu olan 60 yaşındaki iş insanı Metin Öztürk, seçimin "Fatih Terim seçimi" olduğu yönündeki iddialara sert bir şekilde yanıt verdi. Metin Öztürk, Fatih Terim ile ilgili de planlarını net olarak açıkladı. İşte Öztürk'ün Akşam'a verdiği röportajdan öne çıkan sözleri...

"BABAMIN OĞLUNU TANIMAM" Bu seçimin Fatih Terim ile hiçbir alakası yok. Üyelerin yarısı Fatih Terim'i istiyor, yarısı istemiyor. Başkan adaylarının yarısı Fatih Terim'i istiyor, yarısı istemiyor. Fatih Terim 3 sene sonra 70 yaşında olacak. Biz iki dönem başkanlık, yani 6 senelik bir süreç düşünüyoruz. Fatih Terim 73 yaşında olacak. Bizim 6 sene Fatih Terim ile devam etme ihtimalimiz yok. Çünkü hocanın da futbolcu kadar oyunun içerisinde olması gerekiyor. Fatih Terim, Galatasaray'ın çok önemli bir değeridir. Aynı zamanda futbol aklıdır. Aynı zamanda Divan Kurulu üyesidir. Benim kazandığım şampiyonluklarım yok ama onun çok sayıda şampiyonlukları var. Bu da onu Galatasaray üyeleri arasında daha değerli hale getiriyor. Ama ben başkan olduğumda babamın oğlunu tanımam.