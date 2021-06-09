Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan '500 bin TL' yanıtı!

Galatasaray Başkan adaylarından Burak Elmas, Galatasaray resmi web sitesinden 'Başkan adaylarımıza duyuru' başlığıyla paylaşılan adayların 500 bin TL vermesi karşılığında GS TV ve Youtube kanalı üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabilecekleri duyurusuna sert yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyu yanıtlayan Elmas, Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.