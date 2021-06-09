Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan '500 bin TL' yanıtı!

Son dakika spor haberi: Başkan Adayı 'tan '500 bin TL' yanıtı!

Son dakika spor haberi... resmi web sitesi üzerinden yapılan 500 bin TL karşılığında başkan adaylarının ve kanalı üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabilecekleri duyurusuna 'tan sert bir yanıt geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 17:15
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan '500 bin TL' yanıtı!

Başkan adaylarından , Galatasaray resmi web sitesinden 'Başkan adaylarımıza duyuru' başlığıyla paylaşılan adayların 500 bin TL vermesi karşılığında ve kanalı üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabilecekleri duyurusuna sert yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyu yanıtlayan Elmas, Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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