Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan savaşı!

Son dakika transfer haberleri: ve 'nin savaşı!

’ın tam iki senedir transfer etmek istediği 'a ezeli rakibi de talip oldu. Yıldız savunmacı ise tercihini sonrasına bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan savaşı!

, geçen sezon başında 'ı çok istemiş ancak 2 milyon euro'luk bonservis bedeli ödenmediği için yıldız ismi 'ya kaptırmıştı. Sezon bitimiyle sarı-kırmızılı kurmaylar milli futbolcuyu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Ancak bu kez de ezeli rakibi karşısına çıktı. Sağ bekte ve stoperde görev yapabilen Kaan iki takıma da ilaç olacak kalitede. Şu anda milli takım kampında bulunan ve 'de görev yapacak 26 yaşındaki futbolcu kararını turnuva sonrasına bıraktı. Kaan'ın kulübü ile hem hem girişim yapıyor. Milli futbolcu, Sassuolo'da geçtiğimiz sezon 20 maçta 807 dakika forma giydi. 'da ise 37 kez şans bulan Kaan 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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