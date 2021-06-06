Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan savaşı!

Galatasaray, geçen sezon başında Kaan Ayhan'ı çok istemiş ancak 2 milyon euro'luk bonservis bedeli ödenmediği için yıldız ismi Sassuolo'ya kaptırmıştı. Sezon bitimiyle sarı-kırmızılı kurmaylar milli futbolcuyu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Ancak bu kez de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısına çıktı. Sağ bekte ve stoperde görev yapabilen Kaan iki takıma da ilaç olacak kalitede. Şu anda milli takım kampında bulunan ve EURO 2020'de görev yapacak 26 yaşındaki futbolcu kararını turnuva sonrasına bıraktı. Kaan'ın kulübü ile hem G.Saray hem F.Bahçe girişim yapıyor. Milli futbolcu, Sassuolo'da geçtiğimiz sezon 20 maçta 807 dakika forma giydi. A Milli Takım'da ise 37 kez şans bulan Kaan 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.