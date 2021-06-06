Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Halil Akbunar'ın transferi için o rakamı gözden çıkardı!

Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin parlayan isimlerinden olan Halil Akbunar için Galatasaray'ın belirlediği teklif ortaya çıktı. Sarı- kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil'in İzmir ekibiyle olan kontratının 30 Haziran 2022'de kontratı bitecek olması avantajını kullanmak isteyen Galatasaray kulübü, bu transfer 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil arasında bitirmek istiyor. Halil geçen sezon Süper Lig'de 40, kupada 2 maçta boy gösterdi. 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımının gol yükünü sırtlamayı başardı.