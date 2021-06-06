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Son dakika transfer haberleri: Akbunar'ın transferi için o rakamı gözden çıkardı!

Geçtiğimiz sezon 'nin parlayan isimlerinden olan Akbunar için 'ın belirlediği teklif ortaya çıktı. Sarı- kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Halil Akbunar'ın transferi için o rakamı gözden çıkardı!

Geçtiğimiz sezon 'nin parlayan isimlerinden olan Akbunar için 'ın belirlediği teklif ortaya çıktı. Sarı- kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil'in ekibiyle olan kontratının 30 Haziran 2022'de kontratı bitecek olması avantajını kullanmak isteyen Galatasaray kulübü, bu transfer 2. Başkan ve Göztepe Başkanı arasında bitirmek istiyor. Halil geçen sezon 'de 40, kupada 2 maçta boy gösterdi. 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımının gol yükünü sırtlamayı başardı.

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