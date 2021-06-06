Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer listesindeki isimler! , , ... | GS haberleri

Son dakika haberleri... 'de şampiyonluğu 2 gol ile kaçıran ve 'ne ön eleme turundan katılan Galatasaray, 3 kulvarda mücadele edecek, rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Listeye yeni isimler de eklendi. Scout ekibinin onaylaması ardından Aslan, , , gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 14:30
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

AYTAÇ KARA

Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen , formasıyla iyi bir performans sergileyen ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

ALPASLAN ÖZTÜRK

Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan , yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, 'de iyi bir sezon geçiren 'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

İzmir temsilcisi 'nin başarılı futbolcusu için girişimlerini sürdüren 'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

PABLO GALDAMES

scout ekibinin olumlu rapor vermesi üzerine için girişimler başladı. 2018 yılında Espanola'dan Velez'e geçen Galdemes'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

EMMANUEL DENNIS

William D'Avila, 'i 'a önermişti. Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla poz vermesi futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

ANDROS TOWNSEND

, Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde alternatifi de hazır. SArı kırmızılı ekip sözleşmesi sona eren Andros Townsend'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

ALEX MORENO

İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki 'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti. , yıldız sol beki satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

KAAN AYHAN

, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardı. Antalya kampında bulunan milli yıldız, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Emmanuel Dennis, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

JUAN MATA

'ın gündemindeki 'nın sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılı ekibin dışında Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mata için flaş bir gelişme yaşandı. Sky Sports'un haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'la biten sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

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