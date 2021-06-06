Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

Galatasaray'da 31 Mayıs itibarıyla 12 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'in de sözleşmesi sona erdi. Hocasız kalan sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. 20-21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkacak Galatasaray, UEFA'ya 21+4'ü altyapıdan toplam 25 oyuncu bildirecek.
Ancak mevcut koşullarda sarı-kırmızılı takımın bu sayıyı tamamlaması zor gözüküyor. Taylan ve Kerem EURO 2020'de, Muslera ise Copa America'da mücadele edeceği için Florya'daki hazırlık kampını kaçıracak. Feghouli, Yedlin, Diagne ve Ozornwafor, haziran ayında aday kadrolarında yer aldıkları milli takımlarında maçlara çıkacak. Bu 7 eksiğe Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'na katılacak Mohamed eklenecek.
SADECE 5 OYUNCU KALACAK
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, haziran ayı içerisinde sezonu açtığında Florya'daki antrenmanlarda ilk 11 düzeyinde sadece Marcao, Luyindama, Emre Kılınç, Babel ve Falcao olacak. Arda, Donk, Gedson, Emre Akbaba, Saracchi, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru gibi geride kalan sezonda ilk 11'de tercih edilmiş isimlerin sözleşmeleri sona erdi.