Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

Galatasaray'da 31 Mayıs itibarıyla 12 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'in de sözleşmesi sona erdi. Hocasız kalan sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. 20-21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkacak Galatasaray, UEFA'ya 21+4'ü altyapıdan toplam 25 oyuncu bildirecek.

Ancak mevcut koşullarda sarı-kırmızılı takımın bu sayıyı tamamlaması zor gözüküyor. Taylan ve Kerem EURO 2020'de, Muslera ise Copa America'da mücadele edeceği için Florya'daki hazırlık kampını kaçıracak. Feghouli, Yedlin, Diagne ve Ozornwafor, haziran ayında aday kadrolarında yer aldıkları milli takımlarında maçlara çıkacak. Bu 7 eksiğe Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'na katılacak Mohamed eklenecek.