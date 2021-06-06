Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

Son dakika spor haberi: 'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

Son dakika haberleri... 'i 2. sırada bitiren Galatasaray, yeni sezonda 'ne katılabilmek için 3 ön eleme oynayacak. Ancak sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi öncesi teknik direktör belirsizliği devam ederken bir başka sorun daha çıktı. Galatasaray sezonu haziran ayında açarsa, 'da eksik kadroyla hazırlanacak. İşte detaylar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 08:33 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 08:38
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

'da 31 Mayıs itibarıyla 12 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'in de sözleşmesi sona erdi. Hocasız kalan sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. 20-21 Temmuz'da ön elemesine çıkacak Galatasaray, UEFA'ya 21+4'ü altyapıdan toplam 25 oyuncu bildirecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

Ancak mevcut koşullarda sarı-kırmızılı takımın bu sayıyı tamamlaması zor gözüküyor. Taylan ve Kerem EURO 2020'de, Muslera ise Copa America'da mücadele edeceği için 'daki hazırlık kampını kaçıracak. Feghouli, Yedlin, Diagne ve Ozornwafor, haziran ayında aday kadrolarında yer aldıkları milli takımlarında maçlara çıkacak. Bu 7 eksiğe Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'na katılacak Mohamed eklenecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

SADECE 5 OYUNCU KALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre , haziran ayı içerisinde sezonu açtığında 'daki antrenmanlarda ilk 11 düzeyinde sadece Marcao, Luyindama, Emre Kılınç, Babel ve Falcao olacak. Arda, Donk, Gedson, Emre Akbaba, Saracchi, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru gibi geride kalan sezonda ilk 11'de tercih edilmiş isimlerin sözleşmeleri sona erdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11 düzeyinde 5 oyuncu kaldı

SEÇİME KADAR BEKLEYECEK

Kontratı biten ve başkanlık seçiminde kazanacak adaya göre rotasını çizecek Fatih Terim, takımla ilgili tüm raporlarını hazırlamış durumda. Seçime kadar sarı-kırmızılıları altyapı hocalarının çalıştıracağı öğrenilirken, Terim de oyunculara 14 Haziran'da toplanma çağrısı yaptı.

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