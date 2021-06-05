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Son dakika GS transfer haberleri | 'ten Galatasaray formalı paylaşım!

'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlık seçimine kadar takımın başında bulunan , gelecek sezon için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Birçok isimle adı anılan sarı kırmızılıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 'nde Galatasaray'a karşı da forma giyen 'ün yıldızı , antrenman yaptığı sırada paylaşımlarda bulunurken üzerindeki Galatasaray forması dikkat çekti. İşte o görüntü...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:03
Son dakika GS transfer haberleri | Emmanuel Dennis'ten Galatasaray formalı paylaşım!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... 'ün Nijeryalı forveti , Galatasaray formasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı, transfer dedikoduları ortaya atıldı.

Belçika ekibi Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis, spor salonunda Galatasaray formasıyla çalışırkenki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz sezonu Alman temsilcisi 'de kiralık geçiren Dennis'in bu hareketi transfer dedikodularına neden oldu.

Club Brugge CEO'su birkaç gün önce Emmanuel Dennis'in geleceğiyle ilgili bir soruya takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu şeklinde yanıt vermişti.

ARALIK AYINDA G.SARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sene aralık ayında için 'a gelen menajer William D'Avila, Emmanuel Dennis'i Galatasaray'a önermişti.

Fransız menajer, takım otobüsünde istediği yere oturmasına izin verilmediği için sorun çıkaran ve kadro dışı bırakılan Dennis'i Galatasaray'a getirebileceğini söylemişti.

EMMANUEL DENNIS KİMDİR?

23 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Emmanuel Dennis, forması da giyiyor.

Süratli ve hücumun hem sağında hem solunda hem de santrfor bölgesinde görev yapabilen Emmanuel Dennis, Galatasaray'ın 'nde Club Brugge ile 2019'da oynadığı iki maçta da görev almıştı.

2017 yılında 'dan 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'e transfer olan Nijeryalı oyuncu, 3,5 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun 2. yarısında 'e kiralanmıştı.

'da 10 maça çıkan Dennis, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Belçika'da 116 kez forma giyen Emmanuel Dennis, 28 gol kaydederken ve 13 de asist yaptı.

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