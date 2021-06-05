Son dakika GS transfer haberleri | Emmanuel Dennis'ten Galatasaray formalı paylaşım!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Club Brugge'ün Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis, Galatasaray formasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı, transfer dedikoduları ortaya atıldı.

Belçika ekibi Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis, spor salonunda Galatasaray formasıyla çalışırkenki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz sezonu Alman temsilcisi FC Köln'de kiralık geçiren Dennis'in bu hareketi transfer dedikodularına neden oldu.

Club Brugge CEO'su Vincent Mannaert birkaç gün önce Emmanuel Dennis'in geleceğiyle ilgili bir soruya takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu şeklinde yanıt vermişti.

ARALIK AYINDA G.SARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sene aralık ayında Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila, Emmanuel Dennis'i Galatasaray'a önermişti.

Fransız menajer, takım otobüsünde istediği yere oturmasına izin verilmediği için sorun çıkaran ve kadro dışı bırakılan Dennis'i Galatasaray'a getirebileceğini söylemişti.

EMMANUEL DENNIS KİMDİR?

23 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Emmanuel Dennis, Nijerya Milli Takımı forması da giyiyor.

Süratli ve hücumun hem sağında hem solunda hem de santrfor bölgesinde görev yapabilen Emmanuel Dennis, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 2019'da oynadığı iki maçta da görev almıştı.

2017 yılında Zorya'dan 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'e transfer olan Nijeryalı oyuncu, 3,5 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Köln'e kiralanmıştı.

Almanya'da 10 maça çıkan Dennis, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Belçika'da 116 kez forma giyen Emmanuel Dennis, 28 gol kaydederken ve 13 de asist yaptı.