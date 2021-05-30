Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün Kolombiya basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

4 MİLYON EURO İDDİASI

Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, Galatasaray'ın Falcao'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.