Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

Son dakika transfer haberleri: yönetiminden 'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

Son dakika spor haberi... 'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında bir performans sergileyen için yeni kararlar gündemde. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı oyuncuyla yolları ayrıma planları yapan yönetim golcü oyuncunun menajerine tam yetki verdi. İşte detaylar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

'da 1 yıl daha sözleşmesi olan kulübe getirdiği mali yük herkesi fazlasıyla rahatsız ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

G.Saraylı kurmaylar, sürekli sakatlıklarla boğuşan ve form tutmakta zorlanan ile yolları ayırmak istiyor. Kolombiyalı yıldızın menajeri ile de görüşmeler başlamış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

EN AZ ZARAR HEDEFLENİYOR

'in haberine göre; ile temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 'ya acil kulüp bulunmasını istedi.Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

SÖZLEŞME FESHİ DE GÜNDEMDE

Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

4 MİLYON EURO İDDİASI

'nın -2 kanalı, 'ın 'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.

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