Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Acil kulüp bul"

Galatasaray'da 1 yıl daha sözleşmesi olan Falcao kulübe getirdiği mali yük herkesi fazlasıyla rahatsız ediyor.
G.Saraylı kurmaylar, sürekli sakatlıklarla boğuşan ve form tutmakta zorlanan Falcao ile yolları ayırmak istiyor. Kolombiyalı yıldızın menajeri ile de görüşmeler başlamış durumda.
EN AZ ZARAR HEDEFLENİYOR
Takvim'in haberine göre; Ahmet Bulut ile temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi.Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada.