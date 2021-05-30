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Başkanı sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tüm hesaplarını kapataağını duyurdu. Cengiz, " Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:51
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı

Başkanı kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır. Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm. Beni takip eden, beni eleştiren tüm camialara, özellikle değerli Galatasaray camiasına sevgi ve saygılarımı iletirim" ifadelerini kullandı.

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