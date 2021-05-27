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Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! 'a doğru

'dan sürpriz bir kaleci hamlesi geldi. Genç ve potansiyeli yüksek isimleri listesine alan sarı-kırmızılılar, bir süredir takip edilen 'un 19 yaşındaki file bekçisi transferinde mutlu sona yaklaştı. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve transferin yakın zamanda duyurulması beklendiği bildirildi. Peki Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yiğithan Kır kimdir? Yiğithan Kır kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte genç eldivenle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:25 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:44
Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Yiğithan Kır Galatasaray'a doğru

Transfer operasyonunu sürdüren 'dan sürpriz bir hamle geldi. Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, 'un 19 yaşındaki kalecisi 'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

'nın ardından kaleyi yerli bir isme devretmeyi amaçlayan , bir süredir radarda bulunan genç eldiveni renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray'ın görüşmelerde büyük mesafe katettiği ve Yiğithan Kır transferini yakın zamanda bitirmesi beklendiği belirtildi.

YİĞİTHAN KIR KİMDİR?
19 yaşındaki Yiğithan Kır, 28 Ağustos 2001 tarihinde 'da doğdu. Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Kır, takımında forma giydikten sonra 7 Ocak 2020 yılında 'a yükseldi.

Kaleci mevkisinde forma giyen genç eldiven, geçtiğimiz sezon . Lig'de 3 maçta forma giydi ve 8 gol yedi. Yiğithan Kır'ın Balıkesirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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