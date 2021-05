Futbolculuk kariyerinde İngiliz ekibinin formasını giyen Klinsmann, "Spurs taraftarları eğlenmeyi sever. Bir maçı 1-0 kazanmaktsansa 4-3 kaybetmeyi tercih eder. Başkan Daniel Levy'de numaram var. Beni her zaman arayabilir. Spurs her zaman ilgileneceğiniz bir takımdır" dedi.

Teklif gelirse hayır diyemeyeceğini dile getiren Klinsmann sözlerini, "Burada çok iyi iki yıl geçirmiştim. Spurs'taki teknik ekiple her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her şey çok hızlı gelişiyor. Almanya'yı ya da ABD Milli Takımı'nı çalıştıracağımı hiç düşünmemiştim ama her şeye açık olmak zorundasınız. Öyleyse neden Tottenham olmasın?" diyerek noktaladı.