Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da başkan adayı enflasyonu yaşanıyor! Büyük yarış

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılması beklenilen kongresi büyük bir çekişmeye sahne olacak. Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi, Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın ardından İbrahim Özdemir adaylığını açıkladı. Eski bakan ve milletvekili Özdemir, "Çok sevdiğimiz Galatasaray'a hizmetimiz dokunabilir mi diye yola çıkıyoruz. Sanılmasın ki adaylığımız kısa bir çalışmanın sonucu. Aşağı yukarı 3-4 senedir bu hazırlığı yapıyoruz" diye konuştu.

SORUNLARI BİLİYORUZ

Galatasaray'ın sorunlarını bildiklerini belirten İbrahim Özdemir, "Kulübün problemlerini, çıkmazlarınızı zaman zaman masaya yatırarak bunların çözüm yollarını, nasıl başarılı olabileceğimizi titizlikle önümüze koyarak, plan ve projelerimizi hazırlayıp adaylığımızı gündeme getirdik. İyi bir çalışma kadrosu oluşturduk. Gelir gelmez inşallah genel kurul bu görevi bize verirse olaylara el koyabilecek ve çözüm üretebilecek bir kadro ile geliyoruz" dedi.

BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ

Galatasaray'da iç barışı sağlamak istediklerini vurgulayan Özdemir şöyle konuştu: "Özellikle son 5 seneyi göz önüne alırsak, büyük sıkıntıları oldu. Üzüldüğümüz, olmaması gereken, camiaya yakışmayacak, bizi yoran sıkıntılar. Biz bu barışı Galatasaray'da oluşturmanın gayreti içinde olacağız. Galatasaray'ın kısır döngülerle geçirecek vakti olmamalı… Galatasaray, Türkiye'nin en büyük markası." Özdemir, listesini kısa süre içinde açıklayacağını söyledi.

BAŞVURULAR CUMA BİTİYOR

Galatasaray'ın büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen 19 Haziran'daki kongresi için adayların Cuma gününe kadar listelerini teslim etmesi gerekiyor. 29 Mayıs'taki seçim için listelerini sunan adaylar da Divan Kurulu'na yeniden başvuru yapmak zorunda... 1 Haziran'dan sonra pandemi yasaklarının gevşetilmesi ve hafta sonu yasaklarının kalkması halinde seçim gerçekleştirilecek, aksi takdirde bir kez daha erteleme gelme ihtimali bulunuyor.