Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Mustafa Cengiz ve seçim...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra gözler 1 Haziran'a çevrildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlamalar gibi konular, seçim tarihini 19 Haziran Cumartesi günü olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübü yakından ilgilendiriyor.
Yasaklar tamamen kalkarsa ve kongreler ile ilgili kısıtlama olmazsa, Galatasaray, 19 Haziran'da seçimini gerçekleştirecek ve 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de yeni başkan ve yeni yönetimle görevine devam edecek. Mevcut başkan adaylarının Terim dışında bir teknik direktörle çalışma niyeti yok. Ancak seçimin ucu açık ileri tarihlere ertelenme olasılığında Galatasaray'ı soru işaretleriyle dolu günler bekliyor.
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz'in B planı henüz netlik kazanmadı. Başta kulislerde ismi geçen Okan Buruk olmak üzere yerli teknik adamların Terim gerçeğini düşünerek olası teklifi kabul etmeyecekleri öğrenildi.