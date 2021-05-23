Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Mustafa Cengiz ve seçim...

Mevcut yönetim kurulunun imza sirkülerindeki görev süresi ve yetki belgesinin de 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği ortaya çıktı. 1 Haziran ve sonrasında atılacak her imzanın vekaletsiz iş görme hükümlerine tabi olacağı ve imzayı atan başkan ya da yöneticiye sorumluluk doğuracağı öğrenildi.

TERİM VE CENGİZ ARASINDA NELER YAŞANDI?

26 Mayıs 2018: Seçim öncesinde Florya'da gri gömleğiyle fotoğraf veren Terim, seçime gri oy pusulasıyla giren Cengiz'e destek verdi.

26 Ocak 2019: İlk kriz Ozan Kabak'ta yaşandı. Terim, "Gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yöneticiler idari karar verdi. Yapılacak iki şey vardı: ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şeyi taraftara söz verdiğim için yapmadım" dedi.

23 Mart 2019: İdari açıdan ibra edilmeyen Cengiz'e, Terim destek verdi ve hemen başkana telefon açıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

25 Mayıs 2019: Kupa töreninde Cengiz'den Terim'e sözleşme sürprizi geldi. 5 yıl olarak açıklanan sözleşmenin daha sonra opsiyonlu 2+3 şeklinde olduğu ortaya çıktı.