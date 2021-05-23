Haberler Galatasaray Marcao ile yola devam

ile yola devam

Sarı-kırmızılı ekip, ’nun sözleşmesini 2024’e kadar uzattı. Başkan Cengiz, “Sezonun en iyi transferlerden birini yaptık” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Marcao ile yola devam

'ın bu sezonki başarılı isimlerinden () 2024 yılına kadar sarıkırmızılı formayı giymeye devam edecek. Dün Brezilyalı futbolcu için Başkan , yöneticiler ve 'ın katımıyla bir imza töreni düzenlendi. Marcao'nun takımda kaldığı için mutlu olduklarını belirten Cengiz, "Biz bu sözleşme ile bu sezonun en iyi transferlerden birini yaptık" diye konuştu.

O ANI UNUTAMAM

Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Hem profesyonel yaşamında hem de sahada verdiği ölümüne mücadele bizi çok mutlu ediyor. Benim için en önemli fotoğraflardan birisi çok kötü hava şartlarında, o balçık sahada ve ile birlikte eliyle çamurları attığı anı unutamıyorum. İşte biz bunu istiyoruz. Bizim hatırlayın dediğimiz haysiyet bu. Bunu sahada en iyi sergileyenlerden biri oldu. Hiç geri adım atmadı. Kafasını topa soktu. Biz bunu istiyoruz.

Terim'in defanstaki değişmezlerinden birisi olan Marcao, 2.5 sezonda 102 karşılaşmaya çıktı. Savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik de skor üretti.

ZAMMI KAPTI

Galatasaray ile 1 yıl anlaşması kalan Marcao, yeni sözleşmeyle birlikte eğer bir yere transfer olmazsa 3 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Dün KAP bildirimi de gelirken Brezilyalı futbolcunun, 2022-2023 sezonunda 1.3, 2023-24 sezonunda ise 1 milyon 400 bin euro sabit transfer ücreti alacağı açıklandı. Bu yıl da 850 bin euro alacak olan Marcao'nun ücreti son iki yıl zamlanacak.

ASİL BİR İNSAN

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak Marcao'nun kendilerine en ufak bir zorluk bile çıkartmadığını söyledi. Albayrak, Hiçbir gün az para alıyorum diye karşıma çıkmadı. Demek ki gözü tok, gönlü tok ve Galatasaray duruşunu gösterdi. Bu transfer döneminde de asil bir insan olduğunu gösterdi" dedi.

FOTOMAÇ FARKI

Türk sporunun bir numaralı gazetesi FOTOMAÇ, 10 Mayıs 2021'de Galatasaray'ın Marcao ile anlaştığını duyurmuştu. Fotomaç 12 gün önceden haberi verirken dün de sarı-kırmızılı ekipten resmi açıklama geldi.

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