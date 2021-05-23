Marcao ile yola devam

Galatasaray'ın bu sezonki başarılı isimlerinden Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) 2024 yılına kadar sarıkırmızılı formayı giymeye devam edecek. Dün Brezilyalı futbolcu için Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın katımıyla bir imza töreni düzenlendi. Marcao'nun takımda kaldığı için mutlu olduklarını belirten Cengiz, "Biz bu sözleşme ile bu sezonun en iyi transferlerden birini yaptık" diye konuştu.



O ANI UNUTAMAM



Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Hem profesyonel yaşamında hem de sahada verdiği ölümüne mücadele bizi çok mutlu ediyor. Benim için en önemli fotoğraflardan birisi çok kötü hava şartlarında, o balçık sahada Mohamed ve Donk ile birlikte eliyle çamurları attığı anı unutamıyorum. İşte biz bunu istiyoruz. Bizim hatırlayın dediğimiz haysiyet bu. Bunu sahada en iyi sergileyenlerden biri oldu. Hiç geri adım atmadı. Kafasını topa soktu. Biz bunu istiyoruz.



Terim'in defanstaki değişmezlerinden birisi olan Marcao, 2.5 sezonda 102 karşılaşmaya çıktı. Savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik de skor üretti.



ZAMMI KAPTI



Galatasaray ile 1 yıl anlaşması kalan Marcao, yeni sözleşmeyle birlikte eğer bir yere transfer olmazsa 3 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Dün KAP bildirimi de gelirken Brezilyalı futbolcunun, 2022-2023 sezonunda 1.3, 2023-24 sezonunda ise 1 milyon 400 bin euro sabit transfer ücreti alacağı açıklandı. Bu yıl da 850 bin euro alacak olan Marcao'nun ücreti son iki yıl zamlanacak.



ASİL BİR İNSAN



İkinci başkan Abdurrahim Albayrak Marcao'nun kendilerine en ufak bir zorluk bile çıkartmadığını söyledi. Albayrak, Hiçbir gün az para alıyorum diye karşıma çıkmadı. Demek ki gözü tok, gönlü tok ve Galatasaray duruşunu gösterdi. Bu transfer döneminde de asil bir insan olduğunu gösterdi" dedi.



FOTOMAÇ FARKI



Türk sporunun bir numaralı gazetesi FOTOMAÇ, 10 Mayıs 2021'de Galatasaray'ın Marcao ile anlaştığını duyurmuştu. Fotomaç 12 gün önceden haberi verirken dün de sarı-kırmızılı ekipten resmi açıklama geldi.