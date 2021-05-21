Söz Başkan Cengiz'de

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili basına açıklama yapacak. Cengiz'in yapacağı açıklamanın en önemli maddesinin 19 Haziran'a konulan Olağan Seçimli Genel Kurulu'yla ilgili olması bekleniyor.



29 Mayıs'taki seçimin iptal edilmesi nedeniyle aday olan isimlerden büyük eleştiriler alan Cengiz bunlara tek tek yanıt verecek. Başkan Cengiz'in, basın toplantısında 19 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde adaylığıyla ilgili de konuşması bekleniyor. Sözleşmesi sona eren Fatih Terim hakkında da açıklamalarda bulunacak.

TERİM İÇİN NE DİYECEK?

Başkan Mustafa Cengiz'in özellikle araları açık olan Fatih Terim'le ilgili açıklamaları büyük bir merakla bekleniyor. "Bu şartlarda aday olmam" diyen Cengiz'in sözünden geri adım atması beklenmiyor. Basın toplantısının bir 'veda' niteliği taşıma ihtimali büyük. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Fatih Terim'den 'adayların da çağrısını' hatırlatarak seçime kadar görevine devam etmesini isteyeceği belirtiliyor.