Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'da görev süresi bitmesine rağmen devletin uzattığı dönemlerde yönetimde bir kişi kalsa dahi görevin devam ettiğini belirten Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediğini ifade etti.



İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri...



"Ayın 1'inde yasal olarak görev sürem doluyor. Devletin uzattığı dönemlerde, bir kişi bile kalsa yönetimde, görev devam ediyor. Kanun açık. Kayyum atanmıyor, bunu da öğrendik ve içimiz rahatladı."

"TERİM İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ben Sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum."

"Ben hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz."

"Abdurrahim Bey, 'Yapma hocam' dediği halde demez dedim. Hoca, ona rağmen konuştu."

"FATİH HOCA BENİ BUZ ETTİ"

"Fatih hocamız konuşurken beni buz etti. Yusuf yerinden fırladı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Beni işaret etti, bunu anlamamak için aptal olmalıyım."

"ONA İSTİFA ETMEK YAKIŞIRDI"

"Neden Fatih Terim ile sözleşme uzatmıyorum? Biz düşman değil miyiz? O anda, hemen o anda Fatih Terim istifa etmeliydi, ona istifa etmek yakışırdı"

"ESERİNLE ÖVÜNEBİLİRSİN"

Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam, seni tebrik ediyorum. Eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere evime gelmedin ziyarete.

"SEN GENEL KURUL'A HAKARET EDİYORSUN"

Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız, gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor.