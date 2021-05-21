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Son dakika haberleri | 'dan 'ya görülmemiş zam!

'i averajla ikinci sırada tamamlayan 'da, yeni sezon öncesi tam bir belirsizlik hakim. Birçok futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği ve kiralık isimlerin takımlarına geri döndüğü sarı kırmızılılarda, teknik direktör 'in ve yönetimin de geleceği merak konusu. Tüm bunların dışında Aslan, milli futbolcusu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte 'ın yeni maaşı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:26
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya görülmemiş zam!

Bu sezon 'de 'ın en fazla süre alan iki oyuncusu olan ve , Sarı-Kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya görülmemiş zam!

Brezilyalı savunma oyuncusu , sezon içerisinde de yönetime zam isteğini dile getirmiş ve olumlu geri dönüş almıştı. Sambacı'nın 850 bin Euro olan ücreti, 1.2 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yeni kontratın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya görülmemiş zam!

Sezonun flaş isimlerinden da 'ya benzer bir heyecan yaşıyor. Yıllık 2.2 milyon Lira'ya oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşı da, 5 milyon Lira seviyesine çekilecek.

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