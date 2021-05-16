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Son dakika spor haberi: 'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

Son dakika spor haberi: , Spor Toto 'in son haftasında oynanan maçını izlerken kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı. | Son dakika Galatasaray haberi ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:52
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

, 'de dün oynanan Helenex maçını izlerken kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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