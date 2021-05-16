Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

Galatasaray, Süper Lig'de dün oynanan Helenex Yeni Malatyaspor maçını izlerken kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.



Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

