Gel de yanma

Üst üste aldığı galibiyetlerle müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray, sonunu getiremedi. Süper Lig'de son hafta maçları öncesinde 81 puanı olan Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, aynı puana sahip ve averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Cimbom, Halil, Babel ve Oğulcan ile sonuca giderken konuk ekibin tek golü Adem Büyük'ten geldi. Galatasaray, genel averajda Beşiktaş'ın gerisinde kaldı ve sezonu ikinci sırada bitirdi.



POZİSYONLAR KAÇTI

İkili averajda eşit durumda bulunan iki takımdan Galatasaray sezonunu 84 puan ve +44 averajla tamamladı. Beşiktaş ise şampiyonluğa 84 puan ve +45 genel averajla ulaştı. Yeni Malatyaspor karşısında zaman zaman baskılı bir oyun sergilese de pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray'a şampiyonluk için 2 gol daha gerekiyordu. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan sarı-kırmızılılar, büyük çekişmeye sahne olan Süper Ligi ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi eleme turundan katılmaya hak kazandı.



İKİNCİ KEZ AVERAJLA

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluğu averajla yitirdi. Sarı-kırmızılı takım, 1985-1986'da da şampiyonluğu averajla yine Beşiktaş'a kaptırmıştı.



CİMBOM'A 'BÜYÜK' ŞOK!

Yeni Malatyaspor karşısına averajını düzeltmek için çıkan Galatasaray, topu kalesinde gördü. Üstelik de eski oyuncusu Adem Büyük'ün ayağından... 39. dakikada Chebake'nin ortasını gelişine şık bir vuruşla ağlara yollarken golden sonra sevinmemeyi tercih etti. Bu sezon Süper Lig'de 17 gole ulaşan Adem, profesyonel kariyerinin en yüksek sayısını tekrarladı (2007/08'de Altay formasıyla 1. Lig'de).



HÜZÜNLÜ SON

Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra saha ortasında çöktü kaldı. Karşılaşmanın ardından saha içinde kendini yere bırakan sarı-kırmızılı futbolcular, averajla kaybettikleri şampiyonluğun üzüntüsünü yaşadı. Müsabakayı izleyen az sayıdaki sarı-kırmızılı taraftar, alkışlarla futbolculara teselli verdi.



ERTAÇ'A TAKILDI

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel'in peş peşe attığı gollerle skoru lehine çevirdi. Sarı-kırmızılı takım rakip kalede baskıyı arttırırken, Yeni Malatyaspor kalesini Ertaç Özbir yaptığı başarılı kurtarışlarla çok sayıda atağı savuşturdu. Galatasaray, uzatmada Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle müsabakayı 3-1 kazandı.



6'DA 6 YETMEDİ

Süper Lig'de 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray bunların 6'sından galibiyetle ayrıldı. Sarıkırmızılı takım üst üste Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçları kazandı.