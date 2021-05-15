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Son dakika spor haberi: 'dan eski Beşiktaşlı yönetici 'a dava!

Son dakika haberleri... 'da başkan yardımcısı , Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden 'ın sosyal medyada paylaştığı "teşvik primi" iddialarını mahkemeye taşıdı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:16
Son dakika spor haberi: Yusuf Günay'dan eski Beşiktaşlı yönetici Ahmet Akpınar'a dava!

'in bitimine 1 hafta kala, aynı puanda bulunan ve arasındaki şampiyonluk yarışı iki camia arasında gerginliğe neden olurken sarı kırmızılılar, "teşvik primi" iddialarını mahkemeye taşıdı.

'te yer alan habere göre siyah-beyazlıların eski yöneticisi 'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Karagümrüklü oyunculara verilecek Beşiktaş'taki oteldeki teşvik pazarlığına kulübünüzü temsilen kim katıldı Yusuf Bey? Bilmiyorum derseniz otelde var" şeklindeki açıklamayı, Galatasaray ve Başkan Yardımcısı , ayrı ayrı mahkemeye taşıdı.

Savcılığı yapılan suç duyurusunda Ahmet Akpınar'ın attığı tweetler kanıt olarak gösterildi.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında Fatih 'e 2-1 kaybetmiş, Galatasaray'ın 'u 4-1 yenmesiyle iki takım arasında puanlar eşitlenmişti.

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