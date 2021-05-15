Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni bir mucize peşinde! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de müthiş bir çıkışa imza atarak son haftalara damga vuran Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor. 42'nci ve son haftada Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Geçtiğimiz salı akşamı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle şampiyonluk için iddialı hale gelen sarı-kırmızılılar, puan cetvelinde averajla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın mutlu sona ulaşabilmesi için bugün kazanması gerekiyor ama bu tek başına 23. şampiyonluk için yetmiyor.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, KEREM, MOHAMED

YENİ MALATYA: ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY



BEŞİKTAŞ'IN PANİKLEMESİNİ SAĞLAYACAK



Beşiktaş'ın da Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor. İki takım da kazanması halinde ise averajını düzeltebilmek için Beşiktaş'tan artı 3 gol daha fazla atması gerekiyor. Buna karşılık Fatih Terim, hiç bu hesaplara girmeden oyuncularından sadece Yeni Malatyaspor maçına odaklanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galip gelemezsek hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi. Yoğun bir pres ile maça başlayacak olan Galatasaray, erken bulacağı gol veya goller ile Beşiktaş'ı paniğe sokmayı planlıyor.



Savaş ÇORLU



NASIL ŞAMPİYON OLUR?



Ligde averajla ikinci sırada yer alan G.Saray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda…

Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde…



G.Saray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması durumunda sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak

Puan ve gol averajının eşit olması halinde ise en çok gol atan takım mutlu sona ulaşacak.



FORVET EMANET MOHAMED'E



Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ini belirledi. Başarılı çalıştırıcının, Denizlispor maçını 4-1 kazanan kadroda iki değişiklik yapması bekleniyor. Penaltı kaçıran ve büyük üzüntü yaşayan Emre Akbaba'nın yerine hızı nedeniyle Onyekuru forma giyecek. Forvette ise sonradan girdiği Denizli maçında iki gol atan Mostafa Mohamed olacak. Halil Dervişoğlu ise bu kez kulübede şans bekleyecek. Forvete kanatlardan Onyekuru ile Babel destek verecek.



İLGİNÇ TESADÜF



Galatasaray'a Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline karşı bol gollü bir galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip kazandığı son 4 maçta ilginç bir gol dizilişine imza attı. Konyaspor'a 1, Gençlerbirliği'ne 2, Beşiktaş'a 3 ve son olarak Denizlispor'a 4 gol attı. Sırada 5 var ve Galatasaraylı taraftarlar, Malatya'ya kaç gol atacağını büyük bir merakla bekliyor.



PARA YAĞACAK!



Bugün şampiyonluğa ulaşan sadece müzesine bir kupa daha eklemekle kalmayacak ciddi bir gelirin de sahibi olacak. Şansını son haftaya taşıyan üç takım arasında en çok geliri Galatasaray elde edecek. Cimbom tam 260 milyon TL kazanacak. Şampiyonluğa ulaşması halinde Beşiktaş yaklaşık 230, Fenerbahçe ise 245 milyon lira gelir elde edecek. Ayrıca direkt katılması halinde Şampiyonlar Ligi'nden de 205 milyon TL (20 milyon euro) gelecek, alacağı performans primleri de ekstra olacak.



ŞAMPİYONLUK HALİNDE G.SARAY'IN GELİRLERI:



Ayak bastı parası: 43 milyon

22 şampiyonluğundan: 92 milyon

Sezon sonu sıralaması: 50 milyon

Performans primi: 80 milyon

Toplam: 260 milyon TL



MANCHESTER CITY'E BAĞLI



Ligde mutlu sona ulaşacak takımın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kimin kaldıracağı önemli rol oynuyor. Manchester City, finalde Chelsea'yi yenerse statü gereği takımımız doğrudan gruplara katılacak. Aksi takdirde diğer parametrelere bakılacak.