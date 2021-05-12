Emre üzüldü

Cimbom, küme düşen Denizlispor karşısında sadece galibiyet değil averaj da istiyordu. Galatasaray'ın kazandığı 2. penaltıda meşin yuvarlağı başına geçen Emre Akbaba oldukça kötü bir penaltı kullandı. Topu tam ortaya vurdu. Fark gereken mücadelede kaçan penaltı sebebiyle Emre Akbaba büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli oyuncu 57. dakikada yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı. Fatih Terim, kaçırdığı penaltı sebebiyle motivasyonunu yitiren futbolcusunu teselli etti. Oyuna Emre Akbaba'nın yerine dahil olan Mısırlı futbolcu Mostafa ise attığı 2 golle Galatasaray'ın averaj yapmasını sağladı.