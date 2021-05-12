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üzüldü

Averaj gereken maçta penaltı kaçıran yıldız oyuncu yıkıldı. İkinci devrede kenara geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Emre üzüldü
Cimbom, küme düşen karşısında sadece galibiyet değil averaj da istiyordu. 'ın kazandığı 2. penaltıda meşin yuvarlağı başına geçen oldukça kötü bir penaltı kullandı. Topu tam ortaya vurdu. Fark gereken mücadelede kaçan penaltı sebebiyle Akbaba büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli oyuncu 57. dakikada yerini 'e bıraktı. , kaçırdığı penaltı sebebiyle motivasyonunu yitiren futbolcusunu teselli etti. Oyuna Emre Akbaba'nın yerine dahil olan Mısırlı futbolcu Mostafa ise attığı 2 golle Galatasaray'ın averaj yapmasını sağladı.
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