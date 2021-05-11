Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Arda Turan Denizlispor Galatasaray maçının ardından Fatih Terim ile arasındaki diyaloğu anlattı

Son dakika spor haberi: Denizlispor Galatasaray maçının ardından ile arasındaki diyaloğu anlattı

Son dakika Denizlispor Galatasaray maçı haberleri: Spor Toto 'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşıalşamda rakibini 4-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör ile arasındaki konuşmayı anlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:04
Son dakika spor haberi: Arda Turan Denizlispor Galatasaray maçının ardından Fatih Terim ile arasındaki diyaloğu anlattı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu , Denizlispor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. maçı öncesini de hatırlıyoruz. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık. "

"Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak. "

"Hayat bana 'da şampiyonluk, Bernabeu'da şampiyonluğu gösterdi. Beşiktaş, ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe. var. Bizim de rakibimiz Malatya, çok zor. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz.,"

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