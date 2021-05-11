Divan da düştü!

Galatasaray'da yönetimin ardından Divan Kurulu'nda da istifa depremi yaşandı. Divan Kurulu, yönetimin iptal ettiği seçimin 29 Mayıs'ta yapılacağını açıklayarak adayların gerekli başvuruyu yapmaları istenmişti. Ancak üç kişinin özgeçmişi olmadan evraklarının Sicil Kurulu'na gönderilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever ve Sadık Burçin Tuncel istifa etti. Daha önce de adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun istifası nedeniyle 5 kişiden oluşan Divan Kurulu'nda çoğunluk ortadan kalktı ve 29 Mayıs'ta yapılan seçim de imkansız hale geldi.