Haberler Galatasaray Denizlispor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Kolay değil"

- maçı öncesi konuştu! "Kolay değil"

Son dakika spor haberi: 'in 41. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Terim, "Ne bizler için ne oyuncular için ne de hakemler için bu tempo kolay değil. Bu kadar bilinmeyen konuları yönetebilmek bir yandan pandemi, bir yandan sakatlıklar. Gerilim stres derken 40 maç bitmek üzere." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 19:48 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 20:07
Denizlispor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Kolay değil"

'in 41. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Rakamlar önümüze gelince, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yoksa hayatın olağan akışı içinde devam ediyorsunuz. Allah'a şükür burada galibiyetler de fazla. Bunun içine birçok başarı da sığdırdık. Allah'a şükür bunları görebildim.

Ne bizler için ne oyuncular için ne de hakemler için bu tempo kolay değil. Bu kadar bilinmeyen konuları yönetebilmek bir yandan pandemi, bir yandan sakatlıklar. Gerilim stres derken 40 maç bitmek üzere.

Bu kadar sıkıntıya rağmen, Galatasaray en iyi yerlerde ve hala ne olursa olsun iddiası var. Bu önemli bir şey. Bu sezon çok kolay geçmedi. O yüzden oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.

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