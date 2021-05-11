Denizlispor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Kolay değil"

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Rakamlar önümüze gelince, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yoksa hayatın olağan akışı içinde devam ediyorsunuz. Allah'a şükür burada galibiyetler de fazla. Bunun içine birçok başarı da sığdırdık. Allah'a şükür bunları görebildim.

Ne bizler için ne oyuncular için ne de hakemler için bu tempo kolay değil. Bu kadar bilinmeyen konuları yönetebilmek bir yandan pandemi, bir yandan sakatlıklar. Gerilim stres derken 40 maç bitmek üzere.

Bu kadar sıkıntıya rağmen, Galatasaray en iyi yerlerde ve hala ne olursa olsun iddiası var. Bu önemli bir şey. Bu sezon çok kolay geçmedi. O yüzden oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.