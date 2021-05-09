Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu!

Son dakika spor haberleri: 'da Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu!

'da derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası tetkikleri yapılan Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Mısırlı santrfora yapılan tetkikler sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:20
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu!

, Süper 'in 41. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. 'ndeki antrenmanda derbisinde tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ETEBO TAKIMLA ÇALIŞTI!
Karantina süresi tamamlanan ve 10. gün testinde negatif sonuca ulaşılan , antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

MOSTAFA MOHAMED'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI!
Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı.

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