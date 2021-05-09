Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Beşiktaş derbisinde tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ETEBO TAKIMLA ÇALIŞTI!

Karantina süresi tamamlanan ve 10. gün testinde negatif sonuca ulaşılan Peter Etebo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

MOSTAFA MOHAMED'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI!

Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı.