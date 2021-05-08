Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

Premier Lig ekibi Leeds United'ın Makedon sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Marcelo Bielsa'dan Alioski'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Marcelo Bielsa, "Alioski'nin hangi kararı alacağı konusunda net bir fikrim yok. Bir oyuncu sözleşmesi bitmeye yakınken kendi kulübüyle görüşür ve doğal olarak kendisine başka takımlardan da teklifler gelir. Bu durumda kulüp ile oyuncu arasında özel görüşmeler olur ve hiçbir şekilde bu konuda bir fikrim olmamalı.