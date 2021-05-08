Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

Son dakika transfer haberi: 'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızlılarda gündeme gelen son isim ise sol bek olmuştu. Yıldız futbolcunun hocasından transfer açıklaması geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:17
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

Premier Lig ekibi Leeds United'ın Makedon sol beki 'nin 'la anlaşmak üzere olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Marcelo Bielsa'dan Alioski'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

Marcelo Bielsa, "Alioski'nin hangi kararı alacağı konusunda net bir fikrim yok. Bir oyuncu sözleşmesi bitmeye yakınken kendi kulübüyle görüşür ve doğal olarak kendisine başka takımlardan da teklifler gelir. Bu durumda kulüp ile oyuncu arasında özel görüşmeler olur ve hiçbir şekilde bu konuda bir fikrim olmamalı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

Alioski bizimle devam ederse memnun olacağım. Ancak onun bizimle kalıp kalmamasına kulüp ve kendisi karar verecek. Bu anlaşmanın oluşması için kulüp yönetiminin hesapladığı birçok değişken var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama birinin kararını etkilememeye çalışıyorum. Alioski'nin geleceğini düşünmesi doğal" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

BU SEZON SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI

Marcelo Bielsa bu sezon 'ye 34 maçın 25'inde ilk 11'de şans verdi. 7 kez yedek kalan 29 yaşındaki sol bek sadece 2 maç kaçırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Alioski için transfer açıklaması!

32 MAÇTA 2 GOL ATTI

Leeds United'a 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan transfer edilen , bu sezon takımın değişmez futbolcusu oldu. Premier Lig'de 32 maça çıkan 29 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu 2 gole imza attı.

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