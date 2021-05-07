Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Abdurrahim Albayrak'ta! Aday olacak mı?

Son dakika spor haberi: 'da gözler 'ta! Aday olacak mı?

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gözler genel kurula çevrilmiş durumda. Başkan 'in aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler 'a çevrildi. Peki Albayrak aday olacak mı? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:41 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:47
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Abdurrahim Albayrak'ta! Aday olacak mı?

'da seçim kararının iptali sonrasında camiada hareketli saatler yaşanırken, başkan de aday olup olmayacağı ile ilgili kararını sosyal medyadan açıkladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Abdurrahim Albayrak'ta! Aday olacak mı?

Cengiz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadeleri yer aldı. Cengiz'in liste yapmakta zorlandığı için aday olmamaya karar verdiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Abdurrahim Albayrak'ta! Aday olacak mı?

GÖZLER ALBAYRAK'TA

Başkan 'in olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler 2. başkan 'a döndü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Abdurrahim Albayrak'ta! Aday olacak mı?

Hürriyet'in haberine göre; Cengiz'in aday olması halinde etik gereği kendisine rakip olarak çıkmayacağını dile getiren Albayrak'ın bu gelişme üzerine aday olması ve somut adımlar atması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Abdurrahim Albayrak'ta! Aday olacak mı?

SEÇİM MUTLAKA OLACAK

Albayrak, sosyal medya hesabından "Olağan seçim en geç haziran ayı içerisinde yapacaktır" açıklaması yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Abdurrahim Albayrak'ta! Aday olacak mı?

Kulübün mesajında "Pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Kurul Toplantı tarihi duyurulacaktır" denilirken, G.Saray Divan Kurulu'nun açıklamasında ise "Seçim sürecinin işlenmesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal bulunmamakta" ifadeleri kullanıldı.

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