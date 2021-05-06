Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi 3 futbolcudan müjde!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk şansını sürdürmek için mutlak galibiyet hedeflerken büyük avantaja sahip olan Kartal, zorlu deplasmanda kazanıp iyice rahatlamayı amaçlıyor.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği dev derbi öncesi iki takım da hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Zorlu müsabaka öncesi Galatasaray'a 3 futbolcusundan müjdeli haber geldi. Corona virüsünü atlatan Christian Luyindama, Ozornwafor ve Fatih Öztürk idmanlara başladı.