Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi 3 futbolcudan müjde!

Son dakika spor haberleri: 'a derbisi öncesi 3 futbolcudan müjde!

'a derbisi öncesi 3 futbolcudan müjdeli haber geldi. Corona virüsünü atlatan , ve antrenmanlara başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 18:26 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi 3 futbolcudan müjde!

'in 40. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk şansını sürdürmek için mutlak galibiyet hedeflerken büyük avantaja sahip olan , zorlu deplasmanda kazanıp iyice rahatlamayı amaçlıyor.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği dev derbi öncesi iki takım da hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Zorlu müsabaka öncesi Galatasaray'a 3 futbolcusundan müjdeli haber geldi. Corona virüsünü atlatan , ve idmanlara başladı.

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