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'a piyangosu! 2 takımın daha transfer listesine girdi

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, WBA'ya kiralık gönderdiği 'den büyük para kazanacak. Aktarılan bilgilere göre Senegalli golcüye 2 takım daha talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! 2 takımın daha transfer listesine girdi

Devre arasında 'dan İngiliz ekibi 'e kiralanan performansıyla adından söz ettiriyor. Ada basınına göre, Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3'e yükseldi.

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! 2 takımın daha transfer listesine girdi

KÜME DÜŞSE DE İSTİYORLAR

Takvim'in haberine göre, , Premier Lig'e veda etse de Diagne'yi kadrosunda tutmak istiyor. Ayrıca ve Brighton'ın yıldız futbolcunun transferi için harekete geçeceği belirtildi.

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! 2 takımın daha transfer listesine girdi

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

ile arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda Diagne'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! 2 takımın daha transfer listesine girdi

HALA GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ


Cimbom 2019'da Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli forvet için 13 milyon Euro'yu kasasından çıkarmıştı. Ancak şu ana kadar kiralama bedelleriyle 5 milyon Euro gelir elde edildi. formasıyla sezonun ilk yarısında 9 gole imza atan Diagne halen takımın en golcü futbolcusu durumunda.

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