Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! 2 takımın daha transfer listesine girdi

Devre arasında Galatasaray'dan İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla adından söz ettiriyor. Ada basınına göre, Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3'e yükseldi.
Devre arasında Galatasaray'dan İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla adından söz ettiriyor. Ada basınına göre, Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3'e yükseldi.
KÜME DÜŞSE DE İSTİYORLAR
Takvim'in haberine göre, West Bromwich, Premier Lig'e veda etse de Diagne'yi kadrosunda tutmak istiyor. Ayrıca Crystal Palace ve Brighton'ın yıldız futbolcunun transferi için harekete geçeceği belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Galatasaray ile West Bromwich arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda Diagne'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.