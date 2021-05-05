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Son dakika spor haberleri: 'da Başkan 'in basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi

Son dakika haberi: , Başkan 'in 6 Mayıs Perşembe günü 14.30'da düzenleyeceği basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:59
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi

'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan 'in aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Başkan Mustafa Cengiz'in gündemdeki konular hakkında 6 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Yapılan son açıklamada ise Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İşte o açıklama:

"Başkanımız Mustafa Cengiz'in yarın yapılması planlanan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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