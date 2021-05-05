Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Başkan Mustafa Cengiz'in gündemdeki konular hakkında 6 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Yapılan son açıklamada ise Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İşte o açıklama:

"Başkanımız Mustafa Cengiz'in yarın yapılması planlanan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir."