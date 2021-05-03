Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da şaşırtan tablo! Değeri 14 kulüpten fazla

Son dakika spor haberi: 'da şaşırtan tablo! Değeri 14 kulüpten fazla

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinin toplam değerinin ligdeki 14 takımdan fazla olması dikkat çekti. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:18
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da şaşırtan tablo! Değeri 14 kulüpten fazla

'de , 'da 'ni ve 'nın golleriyle 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bu karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesi değeriyle dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre teknik direktör 'in ilk 11'de tercih etmediği futbolcuların toplam kadro değeri 31.85 milyon euro oldu. Bu değer ise ligde Galatasaray dışında yer alan 20 takımın 14'ünün toplam kadro değerinin üzerine çıktı.

Piyasa değeri olarak en pahalı isim 6.25 milyon euro ile olurken, 6 milyon euro, ise 5.25 milyon euro ile Saracchi'yi takip etti. Ligin 5 milyon euro ile en fazla kazananı olan da yine yedek başlayanlar arasında yer aldı. 2.25 milyon euro'luk de kenardaydı.

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