Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: - maçını yorumladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'in 39. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ni ve 'nın golleriyle 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. yazarı da bu mücadeleyi değerlendirirken sarı-kırmızılıların tecrübeli hocası 'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. ( spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:17
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - GEDSON'A KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI

her zamanki gibi... Çok büyük iştah yok ama kazanıyorlar. Bu Galatasaray için şampiyonluk çok zor diyebiliriz ama bir-iki genç oyuncusu Galatasaray için gelecek demek. İlki . Bonservis problemi giderilir mi bilmem ama giderilirse büyük kazanç olur.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı!

Attığı gol de büyük bir klas göstergesi. Topu alışı, dönüşü ve şutu. Kolay değil 21 yaşında bir delikanlı yapıyor bunları. Diğeri ise Kerem… Futbolu olgunlaştıkça çabukluğu, tekniği ve oyun zekasıyla çok önemli bir yere gelebilir. Onun haricinde baktığımızda Terim kırgın, bu soğukluk oyunculara da sirayet etmiş.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı!

İlk yarı pozisyon yok. Sadece Halil'in attığı gol var. ikinci yarı biraz daha kıpırdandı. Akbaba'nın golü çok güzel ama asist yine 'na ait. Sonuçta Galatasaray gelecek haftaki Beşiktaş maçını bekliyor. Kazanmak isteyecekler, kazandıktan sonra da Beşiktaş'ın sonraki maçlarından puan kaybını...

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı!

Bence artık 'ın mücadelesi lig ikinciliği için olmalı. Yoksa Beşiktaş ile Galatasaray'ın oynadığı futbola, coşkuya, arzuya bakıyoruz çok büyük fark var. Galatasaray asla böyle değildi ama soğukluk başta Fatih hocadan tüm takıma yansımış gibi görünüyor.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı!

için fazla iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Muhtemelen düştüler. Rahmetli İlhan Cavcav'ın kemiklerini sızlatıyorlar. Düşünce çıkmak çok zor ve görünen o ki Gençlerbirliği'ni çok kötü günler bekliyor.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı!

Hakem Halis Özkahya'ya soruyorum, Gedson Fernandes'in yaptığı hareket sarı mı, kırmızı mı? Sarıysa niye sarı? Kayarak geliyor, ani atağa çıkmak isteyen rakibine uçarak topu hiçbir şekilde düşünmeksizin ayak bilek karışımı basıyor. Bence kırmızı. Sarı vermek eyyamdır.

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