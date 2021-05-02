Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın golü VAR'dan döndü

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 39. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Günün önemli maçında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı-kırmızılılar Emre Akbaba'nın golü ile kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında durumu 3-0'a getirmişti.
Fakat kısa bir bekleyişin vardından hakem Halis Özkahya, VAR'dan gelen uyarı ile golü iptal etti.
Golden önce Babel'in toğu eliyle kontrol ettiği kararı çıktı.
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NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.