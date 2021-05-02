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Son dakika spor haberi: maçında 'nın golü VAR'dan döndü

Son dakika maçı haberleri: 'in 39. haftasında şampiyonluk ümitlerini son haftaya kadar taşımak isteyen Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 63. dakikada ile durumu 3-0'a getirdi ama hakem VAR'dan gelen uyarı ile 'in topu eliyle kontrol ettiğine hükmetti ve golü iptal etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 22:16
Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın golü VAR'dan döndü

'de heyecan 39. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı-kırmızılılar 'nın golü ile kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında durumu 3-0'a getirmişti.

Fakat kısa bir bekleyişin vardından hakem , VAR'dan gelen uyarı ile golü iptal etti.

Golden önce 'in toğu eliyle kontrol ettiği kararı çıktı.

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NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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