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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? |

'de 38. haftanın sonuna gelinirken, deplasmanından 3 puanla dönmeyi başararak liderliğini perçinlerken, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı da kayıpsız dönmüş oldu. Siyah-beyazlıların yakın takipçilerinden 'da son dakikalarda bulduğu golle karşısında 3 puanı hanesine yazdırırken, iki ekipte ligin 40. haftasında birbirleriyle oynayacakları mücadeleye gözlerini çevirdi. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:03
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

'de heyecan tam gaz sürüyor. Ligde son haftalara girilirken, heyecan daha da artmaya devam ediyor. Özellikle ligin 40. haftasında oynanacak olan - maçı merakla beklenirken, 'ndan yapılan açıklamayla 'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak olan maçların programını açıkladı.

Peki merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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