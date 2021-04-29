Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan tam gaz sürüyor. Ligde son haftalara girilirken, heyecan daha da artmaya devam ediyor. Özellikle ligin 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı merakla beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak olan maçların programını açıkladı.

Peki merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.