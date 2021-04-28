Son dakika Galatasaray haberi: Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e büyük övgü

"Takımda herkes onun oyunculardan taraf olduğunu fark etti. Bizi sonuna kadar savundu ve elbette bu da sahaya yansıdı. Çünkü onun için elimizden geleni yaptık. Zafer için hepimiz son dakikaya kadar birlikte savaştık. Sık sık oyuncuların odasına gidip konuşur, sohbet eder, oyun oynardı"

"TAMAMEN BİZDEN BİRİYDİ"

"Terim hakkında çok fazla konuşuyorum. Çünkü insanla teknik direktör arasında ayrım yapmıyorum. Doğrudur ya da yanlıştır. Ama eski bir futbolcuyum ve benim düşüncem bu. Mükemmel antrenörler var ama oyuncularıyla iletişim kuramıyorlar. Fatih Terim hem iyi bir antrenör hem de iyi bir insan. Zaten bu yüzden beni en çok etkileyen teknik adamlardan biriydi. Bu hiç kolay değil. Tüm oyuncular onun için eşitti. Herkese adil davrandı. Verdiği kararları açıklamak için zaman ayırırdı. Teknik direktör oydu, istediğini oynatır istediğini oynatmaz ve kararlar alabilirdi. Ama gelip bizimle konuşup nedenlerini anlatırdı. Fiorentina'da oyuncuların kendilerini rahat hissettiği bir ortam oluşturdu. Bu herkesin performansına yansıyordu. Sahada top oynarken kenarda antrenörümün kim olduğuna bakıp daha fazla mücadele ettim, daha fazla koştum. Tamamen bizden biriydi"