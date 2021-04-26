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Kulübenin kralı Aslan

2021 yılı başladığında bu yana 'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol attığı takım oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kulübenin kralı Aslan
2021 yılı başladığında bu yana 'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol attığı takım oldu. (4), (2), , , ve da 1'er golle Galatasaray'a katkı verdi. Attığı 5 golün 4'ünü sonradan oyuna girerek atan Onyekuru, maçını 1-0'dan 2-1'e getirdi. 1-0 önde götürülen maçının 3-0 rahat kazanılmasını sağladı. 3 puana direkt etki etti. Mohamed ilk golünü sonradan girdiği maçında atarken, maçında attığı gol direkt 3 puan getirdi. 2 puana katkı verdi. Emre Akbaba 1-1 biten maçında golü attı.
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