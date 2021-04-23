Belhanda transferi için beklemeye geçtiler! Yeni adresi...

Galatasaray'dan ayrılığının ardından yeni takım arayışlarına geçen Younes Belhanda'nın akıbeti belli oluyor.

Yunan medyasında yer alan habere göre Olympiakos, Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor ve yıldız isme resmi teklifini yaptı.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR

Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Belhanda'ya ilgisinin olduğu kaydedilirken, Valencia ve Nice kulüplerinin de Fas'lı futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.

EN İYİ TEKLİF...

Haberin detaylarında Belhanda'ya mali anlamda en iyi teklifin Olympiakos'tan gittiği ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi.