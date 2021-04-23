Haberler Galatasaray Belhanda transferi için beklemeye geçtiler! Yeni adresi...

Belhanda transferi için beklemeye geçtiler! Yeni adresi...

ile sorunlu bir şekilde ayrılan ve mahkemelik olan 'nın yeni takımı belli oluyor... Yunan medyasında yer alan bilgilere göre , Fas'lı yıldıza son teklifini sundu ve beklemeye geçti. Öte yandan Belhanda ile , , ve 'in de ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 17:34
Belhanda transferi için beklemeye geçtiler! Yeni adresi...

'dan ayrılığının ardından yeni takım arayışlarına geçen 'nın akıbeti belli oluyor.

Yunan medyasında yer alan habere göre , Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor ve yıldız isme resmi teklifini yaptı.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR
Öte yandan ve 'nin de Belhanda'ya ilgisinin olduğu kaydedilirken, ve kulüplerinin de Fas'lı futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.

EN İYİ TEKLİF...
Haberin detaylarında Belhanda'ya mali anlamda en iyi teklifin Olympiakos'tan gittiği ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi.

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