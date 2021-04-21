Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.
Bu sezon orta saha rotasyonundan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, aynı sorunu yaşamamak için kolları sıvadı.
ETEBO'YA VEDA EDİLECEK!
Oghenekaro Etebo ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Galatasaray, takıma doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bir süredir arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in transferini çok istediği yıldız için harekete geçti.
FELLAINI CİMBOM'A DOĞRU!
Galatasaray'ın, Çin Ligi ekiplerinden SD Taishan'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini'nin peşinde olduğu öne sürüldü.
AVRUPA'YA DÖNMEYE SICAK!
Kariyerinde Manchester United ve Everton gibi takımların formasını giyen 33 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.
YIRTICI VE SAVAŞÇI!
Merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev alabilen Fellaini hırçın yapısıyla ön plana çıkıyor. Belçikalı futbolcu, orta sahadaki sertliği artıran yırtıcı futboluyla dikkat çekiyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan deneyimli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.