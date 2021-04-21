Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

Son dakika spor haberleri: bombayı 'den patlattı! Yırtıcı ...

mevkisine öncelik veren transfer bombasını patlattı. Bir süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör 'in kadrosunda görmek istediği yırtıcı futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yıldız ismin de 'ya yeniden dönmeye sıcak bakması Aslan'ın elini güçlendiriyor! İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:59
Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına hız veren 'da gözler transferine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

Bu sezon rotasyonundan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, aynı sorunu yaşamamak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

ETEBO'YA VEDA EDİLECEK!
Oghenekaro Etebo ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan , takıma doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

Bir süredir arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör 'in transferini çok istediği yıldız için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

FELLAINI CİMBOM'A DOĞRU!
'ın, Ligi ekiplerinden SD Taishan'da forma giyen Belçikalı oyuncusu Marouane Fellaini'nin peşinde olduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

AVRUPA'YA DÖNMEYE SICAK!
Kariyerinde Manchester United ve Everton gibi takımların formasını giyen 33 yaşındaki futbolcunun 'ya dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

YIRTICI VE SAVAŞÇI!
Merkez ve ön libero mevkilerinde görev alabilen Fellaini hırçın yapısıyla ön plana çıkıyor. Belçikalı futbolcu, orta sahadaki sertliği artıran yırtıcı futboluyla dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray bombayı Çin'den patlattı! Yırtıcı orta saha...

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan deneyimli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.

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