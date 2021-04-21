Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da şampiyonluk umutları sürüyor. Ligde 65. puanla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da şampiyonluk umutları sürüyor. Ligde 65. puanla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 3-1 yendikleri maç sonrasında Mustafa Cengiz'in olay sözlerine cevap veren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, 'Yumruklarımı sıkıyorum, Galatasaraylılara bir sözüm var' demişti. Cengiz, Galatasaraylı oyunculara da eleştirilerde bulunmuştu.
SÖZLEŞME GÜNDEMDE
Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündeme gelen konulardan biri de Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi oldu.
CENGİZ'E BASKI
Tecrübeli hoca ile arasında gerginlik olduğu iddia edilen başkan Mustafa Cengiz'e yöneticilerden baskı geldiği öğrenildi.
SEÇİMİN ERTELENME İHTİMALİ
Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenme ihtimalini göz önünde bulundurup, mukavelesi bitecek olan tecrübeli hocaya imza attırılmasını istiyor.
BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı sonrası önceki gün tüm kurullarla Türk Telekom'da gerçekleştirilen görüşmede Fatih Terim'in sözleşmesinin en çok konuşulan konulardan olduğu öğrenildi.
"YENİ SÖZLEŞME YAPMALIYIZ"
Yöneticilerin, "Hocamız ile yeni sözleşme yapmalıyız. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarız" dediği iddia edildi.
TERİM HAKKINDA KONUŞACAK
Toplantıda bu konuda ile ilgili görüşleri dikkate eden Mustafa Cengiz'in Takvim'de yer alan haberde GS TV'de her hafta yaptığı gündem değerlendirmelerinde Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında görüş belirteceği ifade edildi.