Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da şampiyonluk umutları sürüyor. Ligde 65. puanla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 3-1 yendikleri maç sonrasında Mustafa Cengiz'in olay sözlerine cevap veren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, 'Yumruklarımı sıkıyorum, Galatasaraylılara bir sözüm var' demişti. Cengiz, Galatasaraylı oyunculara da eleştirilerde bulunmuştu.