Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

Son dakika haberleri | 'da 'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

'de 36. hafta itibarıyla 3. sırada yer alan 'da, gelecek sezon için büyük bir belirsizlik hakim. Mayıs ayında başkanlık seçimine gitmesi planlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in de durumu netlik kazanmadı. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adam ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:54
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

'de bu hafta ile evinde karşılaşacak olan 'da şampiyonluk umutları sürüyor. Ligde 65. puanla ve 'nin ardından 3. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

Geçtiğimiz hafta 'yi 3-1 yendikleri maç sonrasında 'in olay sözlerine cevap veren tecrübeli teknik direktör , 'Yumruklarımı sıkıyorum, Galatasaraylılara bir sözüm var' demişti. Cengiz, Galatasaraylı oyunculara da eleştirilerde bulunmuştu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli günler geçiren 'da gündeme gelen konulardan biri de 'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi oldu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

CENGİZ'E BASKI

Tecrübeli hoca ile arasında gerginlik olduğu iddia edilen başkan 'e yöneticilerden baskı geldiği öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

SEÇİMİN ERTELENME İHTİMALİ

Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenme ihtimalini göz önünde bulundurup, mukavelesi bitecek olan tecrübeli hocaya imza attırılmasını istiyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan 'in çağrısı sonrası önceki gün tüm kurullarla 'da gerçekleştirilen görüşmede 'in sözleşmesinin en çok konuşulan konulardan olduğu öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

"YENİ SÖZLEŞME YAPMALIYIZ"

Yöneticilerin, "Hocamız ile yeni sözleşme yapmalıyız. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarız" dediği iddia edildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılacak mı? Flaş gelişme

TERİM HAKKINDA KONUŞACAK

Toplantıda bu konuda ile ilgili görüşleri dikkate eden 'in 'de yer alan haberde TV'de her hafta yaptığı gündem değerlendirmelerinde 'in sözleşmesi hakkında görüş belirteceği ifade edildi.

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