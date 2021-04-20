Transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'ın teklifi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe...

El Ahly'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Magdy'e Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mısır'dan başka bir iddia daha geldi.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed Magdy'e Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgi duyduğu ifade edilirken, İskoç ekibi Celtic'in de Magdy'in transferi için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

FRANSA'YI İSTİYOR

Öte yandan Mohamed Magdy'in, sezon sonunda kendisine Fransa'dan gelecek transfer teklifine öncelik vereceği, istediği teklifin gelmemesi halinde diğer seçenekleri gözden geçireceği kaydedildi.

Mohamed Magdy Afsha, bu sezon 21 maça çıkarken 3 gol 7 asist üretti.