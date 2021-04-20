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yarışı kızıştı! 'ın teklifi sonrası ve ...

Son dakika haberi... Kısa süre önce 'ın satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı iddia edilen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AlHadath televizyonuna transfer ile ilgili konuşan spor yorumcusu Mohamed Farouk Saad, oyuncuya Türkiye'den başka takımların da ilgisinin olduğunu ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 17:21 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 17:23
Transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'ın teklifi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe...

El Ahly'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 'e 'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mısır'dan başka bir iddia daha geldi.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed Magdy'e Türkiye'den ve 'nin de ilgi duyduğu ifade edilirken, İskoç ekibi Celtic'in de Magdy'in transferi için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

FRANSA'YI İSTİYOR
Öte yandan Mohamed Magdy'in, sezon sonunda kendisine Fransa'dan gelecek teklifine öncelik vereceği, istediği teklifin gelmemesi halinde diğer seçenekleri gözden geçireceği kaydedildi.

Mohamed Magdy Afsha, bu sezon 21 maça çıkarken 3 gol 7 asist üretti.

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