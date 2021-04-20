Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Gedson Fernandes'i ikna edecek!

Son dakika spor haberleri: 'i ikna edecek!

, Gedson'u bir sezon daha kiralamak için 'dan söz aldı. Genç futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızlılar ve Saracchi’ye ise veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Gedson Fernandes'i ikna edecek!

Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran , gelecek sezonun planlamasını yaptı. ve 'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, ve ile de yola devam kararı aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için ile el sıkıştı. Sabah'ın haberine göre ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda 'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor

HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHI GÖNDERİLECEK
deplasmanında Mohamed ve 'u aratmayan idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü ile bonservis pazarlıklarına da başladı. Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.

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