Son dakika spor haberleri: Galatasaray Gedson Fernandes'i ikna edecek!

Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran G.Saray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Sabah'ın haberine göre Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor

HALİL KALACAK, ETEBO VE SARACCHI GÖNDERİLECEK

Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı. Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.