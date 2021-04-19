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Galatasaraylı kararını verdi! Avrupa'dan transfer...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların genç yeteneği , geleceğine ilişkin son kararı verdi. Kerem, kendisine Avrupa'dan teklifler gelmesine karşın Galatasaray'da kalmak istediğini menajerine iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Avrupa'dan transfer...

Yaptığı hat-trickle 'ı Göztepe deplasmanında zafere taşıyan 22 yaşındaki , sezon başında 3. Lig takımı 24 Erzincan'dan bonservis bedelsiz transfer edildi.

O dönem Avrupa'dan bazı takımlar genç yeteneği takip ediyordu. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da Kerem'i istedi. Ancak Fatih Terim ile çok çalışmak isteyen 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifi ne "Evet" dedi.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE
Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'da bulduğu şansları iyi değerlendiren Aktürkoğlu'nun performansı Avrupa takımlarının dikkatini yeniden çekti. Genç oyuncu gelen tüm teklifleri ise geri çevirerek Galatasaray'da devam edeceğini menajerine iletti.

Kerem'in Galatasaray ile sözleşmesi 2024 haziran ayında bitiyor.

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