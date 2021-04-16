Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

Son dakika spor haberi: 'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

Son dakika haberi: 'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray'da parti skandalı büyümeye devam ediyor. Başkan 'in Donk için söylediği sözlerin ardından partilere katılan başka isimlerin olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 08:40 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 08:44
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. İşte 'da yaşanan parti krizinin perde arkası...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

Başkanı , 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

DONK YALNIZ DEĞİLMİŞ

'in bu ifadesiyle birlikte Ryan Donk ve Mustafa Cengiz'in dile getirdiği partiler Türkiye ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Fakat Donk'un bu partilerde tek başına olmadığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Kulübü Başkanı 'i isyan ettiren partiler konusu gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

PARTİLERDE KİMLER YER ALIYOR?

Başkan Cengiz'in 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Surinam asıllı Hollandalı futbolcuları Ryan Donk'u hedef göstererek, "Donk'un partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar" sözleri geniş yankı uyandırırken, kamuoyu da "Bu partilere hangi futbolcular katılıyor?" sorusunu sormaya başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

BABEL VE ÖMER BAYRAM MÜDAVİMLER

Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabına da yine Milliyet ulaştı. Partilerin müdavimleri arasında Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

GEÇTİĞİMİZ SEZON YAPILAN PARTİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi geçen sezon Beşiktaş'a kaybedilen derbiden sonra yine Babel, Donk ve Lemina'nın dansözlerle çekilen eğlence görüntüleri olay olmuştu. Taraftarlar ve camia bu üçlüye ciddi tepki koymuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

RADİKAL KARARLAR ALINACAK

Bu arada takımdaki bazı isimlerin performanslarının geldiği günden sonra ciddi düşüşe geçmesinde de yine takımdaki bu disiplinsizliğin ve partilerin etkisi olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

Yerli ve yabancı isimlerin bu umursamaz tavrı Başkan 'in kulağına giderken, Florya'ya bu futbolcularla ilgili radikal kararların alınması yönünde mesaj iletildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

'HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREK'

Hatta Başkan Cengiz geçtiğimiz günlerde de kamuoyu önünde sert mesajlar vererek, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil" ifadelerini kullanmıştı. (Milliyet)

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