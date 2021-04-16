Son dakika spor haberi: Galatasaray'da parti skandalı büyüyor! Sadece Donk derken...

Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan parti krizinin perde arkası...
Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan parti krizinin perde arkası...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.
DONK YALNIZ DEĞİLMİŞ
Mustafa Cengiz'in bu ifadesiyle birlikte Ryan Donk ve Mustafa Cengiz'in dile getirdiği partiler Türkiye ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Fakat Donk'un bu partilerde tek başına olmadığı öğrenildi.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i isyan ettiren partiler konusu gündeme bomba gibi düştü.
PARTİLERDE KİMLER YER ALIYOR?
Başkan Cengiz'in 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Surinam asıllı Hollandalı futbolcuları Ryan Donk'u hedef göstererek, "Donk'un partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor.
Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar" sözleri geniş yankı uyandırırken, kamuoyu da "Bu partilere hangi futbolcular katılıyor?" sorusunu sormaya başladı.
BABEL VE ÖMER BAYRAM MÜDAVİMLER
Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabına da yine Milliyet ulaştı. Partilerin müdavimleri arasında Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı.
Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON YAPILAN PARTİ TEPKİ TOPLAMIŞTI
Hatırlanacağı gibi geçen sezon Beşiktaş'a kaybedilen derbiden sonra yine Babel, Donk ve Lemina'nın dansözlerle çekilen eğlence görüntüleri olay olmuştu. Taraftarlar ve camia bu üçlüye ciddi tepki koymuştu.
RADİKAL KARARLAR ALINACAK
Bu arada takımdaki bazı isimlerin performanslarının geldiği günden sonra ciddi düşüşe geçmesinde de yine takımdaki bu disiplinsizliğin ve partilerin etkisi olduğu bildirildi.
Yerli ve yabancı isimlerin bu umursamaz tavrı Başkan Mustafa Cengiz'in kulağına giderken, Florya'ya bu futbolcularla ilgili radikal kararların alınması yönünde mesaj iletildi.
'HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREK'
Hatta Başkan Cengiz geçtiğimiz günlerde de kamuoyu önünde sert mesajlar vererek, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil" ifadelerini kullanmıştı. (Milliyet)