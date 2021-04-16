Haberler Galatasaray Köprüler atıldı

Köprüler atıldı

Futbolcuları eleştiren Cengiz’in dün de Terim ve Donk’u hedef alan sözleri ortaya çıktı. Tecrübeli hoca sessizliğini korurken yönetim kurulu ile teknik heyet arasındaki gerilim daha da yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Köprüler atıldı
Bu sezon bir bir hedeflerinden uzaklaşan 'da ipler koptu. 'de ve VAR hakemlerini hedef alan Başkan , kendi futbolcularını da eleştirdi. "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" ifadeleri sarı-kırmızılı takım ve camiada şok etkisi yarattı. Dün de Cengiz'in ve teknik direktör 'i hedef alan sözleri ortaya çıktı.

GÜNDEMİ SALLADI
Hollandalı futbolcu için "Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadesini kullandığı iddia edildi. Ayrıca 'in sayfasına taşıdığı habere göre "Fatih Terim, bir 'ye gidiyor, bir 'a" diyen Cengiz, kulübe verilen ücretsiz uçak bileti haklarının hep Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi. Bu sözler de dün Galatasaray camiası ve taraftarları arasında büyük ses getirdi. Sosyal medya sallandı.

İSTİFA MI EDECEK?
Bu sözlerin ardından yönetim ile teknik heyet arasındaki iplerin iyice koptuğu öğrenildi. Camiadan gelen eleştiriler, hakem kararları, üst üste alınan kötü sonuçlar ve bozulan sağlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Başkan Mustafa Cengiz, GS TV'deki konuşmasında, "Pandemiden dolayı çekilemiyorum, kayyum gelecek. Seçim yapamıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Her şeye rağmen Galatasaray'ın geleceğini sıkıntıya sokacak bir hamle yapmak istemeyen Başkan Cengiz'in istifa seçeneğini çok da aklına getirmediği gelen haberler arasında.

SON DAKİKA