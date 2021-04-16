Köprüler atıldı

GÜNDEMİ SALLADI
Hollandalı futbolcu için "Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadesini kullandığı iddia edildi. Ayrıca Milliyet'in sayfasına taşıdığı habere göre "Fatih Terim, bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" diyen Cengiz, kulübe verilen ücretsiz uçak bileti haklarının hep Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi. Bu sözler de dün Galatasaray camiası ve taraftarları arasında büyük ses getirdi. Sosyal medya sallandı.
İSTİFA MI EDECEK?
Bu sözlerin ardından yönetim ile teknik heyet arasındaki iplerin iyice koptuğu öğrenildi. Camiadan gelen eleştiriler, hakem kararları, üst üste alınan kötü sonuçlar ve bozulan sağlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Başkan Mustafa Cengiz, GS TV'deki konuşmasında, "Pandemiden dolayı çekilemiyorum, kayyum gelecek. Seçim yapamıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Her şeye rağmen Galatasaray'ın geleceğini sıkıntıya sokacak bir hamle yapmak istemeyen Başkan Cengiz'in istifa seçeneğini çok da aklına getirmediği gelen haberler arasında.