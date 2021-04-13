Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Son dakika transfer haberi: 'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Son dakika transfer haberi: 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılılara dünya yıldızı önerildi. Menajeri, "Onu Galatasaray'a getirebilirim" ifadelerini kulllandı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 09:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'a dünya yıldızı teklif edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Transfer çalışmalarını sürdüren 'a Çin'de futbol hayatına devam eden Fellaini önerildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Ünlü futbolcunun menajerliğini yapan abisi Mansur, Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile görüşerek, "Fellaini'yi Galatasaray'a getirebilirim" teklifini yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! "Onu getirebilirim"

Yönetici Albayrak ise bu transfere yeşil ışık yakarak "Lig bitince tekrar görüşelim" cevabını vermiş...

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