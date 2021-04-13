Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Son dakika spor haberi: istedi alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Son dakika haberi: Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme 'nin de bir dönem transfer listesinde olan yıldız futbolcu geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 18:29
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan , bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alırken transfer hedefleri için de girişimlere başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Sözleşmesi biten oyuncularla görüşme halin olan sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Cimbom'dan gidecek ilk isim ise Leipzig'ten kiralık olarak kadroya katılan Saracchi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Fatih Terim'inn performansından memnun olmadığı Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

SOL BEK ORTASYONU BAŞLADI

Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren 'da gündeme Van Aanholt ve Kostas Tsimikas gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Sarı-kırmızılılarda sol bek pozisyon için sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

İTALYANLAR'DAN KOLAROV İDDİASI

İtalyan basınında çıkan haberde 'ın Kolarov için devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcunun Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Geçtiğimiz sezon 'nin de transfer listesinde olan tecrübeli futbolcu Roma'dan Inter'e transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Inter ile olan sözleşmesini uzatmayacak olan Kolarov'un Süper Lig'de yeni bir maceraya başlayabileceği iddia edildi.

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