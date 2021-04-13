Son dakika spor haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonu transfer bombası...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alırken transfer hedefleri için de girişimlere başladı.
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alırken transfer hedefleri için de girişimlere başladı.
Sözleşmesi biten oyuncularla görüşme halin olan sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.
Cimbom'dan gidecek ilk isim ise Leipzig'ten kiralık olarak kadroya katılan Saracchi...
Fatih Terim'inn performansından memnun olmadığı Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
SOL BEK ORTASYONU BAŞLADI
Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Van Aanholt ve Kostas Tsimikas gelmişti.
Sarı-kırmızılılarda sol bek pozisyon için sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
İTALYANLAR'DAN KOLAROV İDDİASI
İtalyan basınında çıkan haberde Galatasaray'ın Kolarov için devrede olduğu iddia edildi.
Sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcunun Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan tecrübeli futbolcu Roma'dan Inter'e transfer olmuştu.
Inter ile olan sözleşmesini uzatmayacak olan Kolarov'un Süper Lig'de yeni bir maceraya başlayabileceği iddia edildi.